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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1812 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1812 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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