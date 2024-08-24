Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1812 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1812
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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