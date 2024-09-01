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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1820 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1820
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5018 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 72 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
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Бавария 6 крейцеров 1820 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Бавария 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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