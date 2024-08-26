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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1820
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1820
Средняя цена 220 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Талер 1820
Средняя цена 570 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1820
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1820
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1820
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1820
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1820
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1820
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1820
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
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