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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1820 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1820 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1820 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1820
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1820 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5920 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Бавария Дукат 1820 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Бавария Дукат 1820 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
1625 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Бавария Дукат 1820 на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1820 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1820 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1820 на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Бавария Дукат 1820 на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
******
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Бавария Дукат 1820 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Бавария Дукат 1820 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS63 NGC
Цена
Бавария Дукат 1820 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1820 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Бавария Дукат 1820 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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