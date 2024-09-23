Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1820 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1820
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1820 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Künker (4)
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- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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