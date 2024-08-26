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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1820 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1820 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 пфенниг 1820 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1820
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1820 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4649 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Бавария 1 пфенниг 1820 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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