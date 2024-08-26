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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1806 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1806 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1806 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1806
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1806 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 900 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность F
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
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Бавария 6 крейцеров 1806 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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