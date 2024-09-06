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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1806
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 22

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1806
Средняя цена 490 $
Продажи
2 249
Аверс
Реверс
Полталера без года (1806-1808)
Средняя цена 680 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1806
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1806
Средняя цена 45 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
1 крейцер 1806
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1806
Средняя цена 120 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1806
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1806
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1806
Средняя цена
Продажи
0 0
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