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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
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1848-1864
Людвиг II
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1806
Монеты Баварии 1806 года
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Золотые монеты
Дукат 1806
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
22
Серебряные монеты
Талер 1806
Средняя цена
490 $
Продажи
2
249
Полталера без года (1806-1808)
Средняя цена
680 $
Продажи
0
35
20 крейцеров 1806
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
2
6 крейцеров 1806
Средняя цена
45 $
Продажи
1
47
1 крейцер 1806
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1 крейцер 1806
Средняя цена
120 $
Продажи
1
36
2 пфеннига 1806
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1806
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1806
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Период
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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