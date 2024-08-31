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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1806 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1806 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1806 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1806
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1806 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3389 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
9022 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Бавария Дукат 1806 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
7780 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Бавария Дукат 1806 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1806 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1806 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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