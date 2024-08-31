Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1806 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1806
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1806 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3389 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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