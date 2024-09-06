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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Полталера без года (1806-1808) (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера без года (1806-1808) - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера без года (1806-1808) - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год без года (1806-1808)
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1806-1808) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1850 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Lanz München - June 11, 2018
Продавец Lanz München
Дата 11 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Hess Divo - December 5, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1806-1808) на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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