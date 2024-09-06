Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Полталера без года (1806-1808) (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Полталера
- Год без года (1806-1808)
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1806-1808) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1850 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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