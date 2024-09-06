Полталера без года (1806-1808) (Бавария, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1806-1808) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1850 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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