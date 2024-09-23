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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1810 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1810 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1810 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе VL Nummus за 40 EUR. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • VL Nummus (4)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1810 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 6 крейцеров 1810 на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1810 на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1810 на аукционе VL Nummus - June 10, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 10 июня 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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