Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1819 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1819
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1819 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (2)
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Где продать?
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