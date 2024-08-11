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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1819 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1819 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1819 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1819
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1819 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1819 на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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