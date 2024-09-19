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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1816 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1816 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1816 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6685 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 230 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1816 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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