Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1816 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1816
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6685 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 230 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Где продать?
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