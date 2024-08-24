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1816
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1816
Монеты Баварии 1816 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Дукат 1816
Средняя цена
1400 $
Продажи
1
52
Серебряные монеты
Талер 1816
Средняя цена
110 $
Продажи
0
188
Талер 1816
Средняя цена
680 $
Продажи
0
32
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
20 крейцеров 1816
Средняя цена
140 $
Продажи
0
3
6 крейцеров 1816
Средняя цена
140 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1816
Средняя цена
110 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1816
Средняя цена
160 $
Продажи
0
3
Медные монеты
2 пфеннига 1816
Средняя цена
200 $
Продажи
0
7
1 пфенниг 1816
Средняя цена
140 $
Продажи
0
3
Геллер 1816
Средняя цена
30 $
Продажи
0
2
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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