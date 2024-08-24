Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1816 года (Бавария, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1816
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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