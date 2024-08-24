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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1816 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1816 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1816 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1816 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Бавария 1 крейцер 1816 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 1 крейцер 1816 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Бавария 1 крейцер 1816 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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