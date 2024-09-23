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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1816 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1816 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1816 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1816 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • WAG (1)
Бавария Геллер 1816 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Бавария Геллер 1816 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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