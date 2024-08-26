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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1816 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1816 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1816 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1542 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Бавария Талер 1816 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Бавария Талер 1816 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1816 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Бавария Талер 1816 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1816 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
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Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
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Бавария Талер 1816 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
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Бавария Талер 1816 на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1816 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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