Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1816 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1816
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1542 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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