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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1816 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1816 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1816 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2209 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 20 крейцеров 1816 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Бавария 20 крейцеров 1816 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Бавария 20 крейцеров 1816 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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