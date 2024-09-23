Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1816 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1816
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1816 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2209 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Где продать?
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