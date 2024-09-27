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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1816 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1816 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1816 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1816 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3593 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1816 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Бавария Дукат 1816 на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1816 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1816 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1816 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Дукат 1816 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Бавария Дукат 1816 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Бавария Дукат 1816 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Бавария Дукат 1816 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Бавария Дукат 1816 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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