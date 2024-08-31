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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1816 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1816 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1816 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1816
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1816 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1701 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (2)
Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 2 пфеннига 1816 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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