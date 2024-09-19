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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1815 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1815 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1815 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1815
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1815 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1734 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Grün (4)
  • HIRSCH (2)
Бавария 6 крейцеров 1815 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Бавария 6 крейцеров 1815 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1815 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1815 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1815 на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1815 на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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