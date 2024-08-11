Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1822 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1822 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1822 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1822
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1648 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Teutoburger (1)
  • Денга1700 (1)
Бавария 6 крейцеров 1822 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Бавария 6 крейцеров 1822 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1822 на аукционе Münzen & Medaillen - February 15, 2018
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 6 крейцеров 1822 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 6 крейцеров 1822 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 6 крейцеров 1822 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1822 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск