Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1822 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1822
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1648 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- Teutoburger (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск