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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1808 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2030 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Александр (1)
Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе Александр - September 25, 2021
Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1808 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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