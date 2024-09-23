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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1825 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1233 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 50 CZK
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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