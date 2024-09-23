Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1825 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1825
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1233 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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