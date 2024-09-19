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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1825 года "Коронация Людвига I" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1825 года "Коронация Людвига I" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1825 года "Коронация Людвига I" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7831 oz) 24,3561 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (189) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года "Коронация Людвига I". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1825 "Коронация Людвига I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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