Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1825 года "Коронация Людвига I" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7831 oz) 24,3561 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (189) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года "Коронация Людвига I". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2011.
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Сохранность MS65 PCGS
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Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 мая 2024
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 17 сентября 2023
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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