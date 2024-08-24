Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1825 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7814 oz) 24,304 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 18 июня 2023
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
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Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Дата 14 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
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