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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1825 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1825 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1825 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7814 oz) 24,304 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Бавария Талер 1825 на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария Талер 1825 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Бавария Талер 1825 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Бавария Талер 1825 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Бавария Талер 1825 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Бавария Талер 1825 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Бавария Талер 1825 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
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Бавария Талер 1825 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Бавария Талер 1825 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Бавария Талер 1825 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1825 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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