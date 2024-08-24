Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1825 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2654 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 380 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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