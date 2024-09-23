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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1824 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1824 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1824 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1824
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1824 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 20 крейцеров 1824 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария 20 крейцеров 1824 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 20 крейцеров 1824 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Бавария 20 крейцеров 1824 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1824 на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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