Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1813 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1813
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1813 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4049 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Künker (7)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1813 на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1813 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 20 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск