Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1813 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1813
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1813 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4049 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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