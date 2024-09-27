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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1799 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1799 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1799 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1799
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1799 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • WAG (1)
Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1799 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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