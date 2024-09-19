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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1799
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1799
Средняя цена 920 $
Продажи
1 69
Аверс
Реверс
Полталера 1799
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1799
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1799
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1799
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1799
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1799
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1799
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1799
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
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