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1799
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1799
Монеты Баварии 1799 года
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Золотые монеты
Дукат 1799
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
Талер 1799
Средняя цена
920 $
Продажи
1
69
Полталера 1799
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 крейцеров 1799
Средняя цена
350 $
Продажи
0
8
6 крейцеров 1799
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1799
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1799
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
2 пфеннига 1799
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1799
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
1
Геллер 1799
Средняя цена
65 $
Продажи
0
2
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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