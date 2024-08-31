Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1799 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1799
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1799 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wormser Auktionshaus (3)
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3025 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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