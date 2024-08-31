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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1799 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1799 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1799 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1799
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1799 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1799 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3025 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Wormser Auktionshaus - November 29, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Бавария Талер 1799 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Wormser Auktionshaus - August 30, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1799 на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1799 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1799 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1799 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Талер 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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