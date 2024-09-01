Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1811 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1811
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1811 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (3)
- Александр (1)
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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