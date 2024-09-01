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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1811 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1811 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1811 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1811
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1811 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • Höhn (3)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • Александр (1)
Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Александр - June 30, 2021
Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Solidus Numismatik - July 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1811 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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