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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1811
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 22

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811
Средняя цена 220 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1811
Средняя цена 620 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1811
Средняя цена 130 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1811
Средняя цена 85 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1811
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1811
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1811
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1811
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1811
Средняя цена
Продажи
0 0
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