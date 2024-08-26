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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1811 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1811 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1811 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1811
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1811 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3063 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1700 EUR. Торги состоялись 12 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1695 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Бавария Дукат 1811 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
2282 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Бавария Дукат 1811 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Бавария Дукат 1811 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1811 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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