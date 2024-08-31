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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1811 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1811 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1811 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1811 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Бавария Талер 1811 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Бавария Талер 1811 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Бавария Талер 1811 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Талер 1811 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Талер 1811 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1811 на аукционе Busso Peus - January 13, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 13 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1811 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1811 на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1811 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1811 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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