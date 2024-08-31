Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1811 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1811
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1811 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 13 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск