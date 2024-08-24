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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1812 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Felzmann (7)
  • Gärtner (1)
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  • HIRSCH (1)
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  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (2)
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе HIRSCH - September 29, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1812 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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