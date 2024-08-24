Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1812 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1812
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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