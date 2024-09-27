Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1810 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1810
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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