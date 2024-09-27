Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1810 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1810 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1810 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1810 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1810 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 20 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск