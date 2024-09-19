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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1822 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1822 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1822 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1822
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1822 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Бавария Талер 1822 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Бавария Талер 1822 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
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Бавария Талер 1822 на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
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Бавария Талер 1822 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Бавария Талер 1822 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Бавария Талер 1822 на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Бавария Талер 1822 на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1822 на аукционе Heritage - April 22, 2021
Бавария Талер 1822 на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1822 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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