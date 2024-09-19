Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1822 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1822
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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