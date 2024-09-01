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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1822 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1822 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1822 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1822
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (2)
Бавария Талер 1822 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Бавария Талер 1822 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Бавария Талер 1822 на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Талер 1822 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1822 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Талер 1822 на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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