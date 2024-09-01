Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1822 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1822
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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