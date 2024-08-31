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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1822 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1822 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1822 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1822
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1822 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
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  • UBS (2)
Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
3743 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Бавария Дукат 1822 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
1413 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1822 на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1822 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1822 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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