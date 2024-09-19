Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1824 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1824
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1824 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 260 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
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Где продать?
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