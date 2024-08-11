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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1809 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1809 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1809 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1809
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1809 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Бавария 2 пфеннига 1809 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 2 пфеннига 1809 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1809 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Бавария 2 пфеннига 1809 на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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