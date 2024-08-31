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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Полталера без года (1807-1808) (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера без года (1807-1808) - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера без года (1807-1808) - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год без года (1807-1808)
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1807-1808) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • UBS (1)
Бавария Полталера без года (1807-1808) на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Полталера без года (1807-1808) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
1132 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Бавария Полталера без года (1807-1808) на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность AU
Цена
4536 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Бавария Полталера без года (1807-1808) на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Полталера без года (1807-1808) на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Полталера без года (1807-1808) на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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