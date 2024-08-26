Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1807 года (Бавария, Максимилиан I)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1807 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 19 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
2373 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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