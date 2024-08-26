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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1807 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1807 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1807 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1807
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1807 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AA Muntenveiling (1)
  • Künker (4)
Бавария Дукат 1807 на аукционе AA Muntenveiling - June 19, 2021
Продавец AA Muntenveiling
Дата 19 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
2373 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Бавария Дукат 1807 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Бавария Дукат 1807 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1807 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1807 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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