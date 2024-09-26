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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1824 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: La Galerie Numismatique

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1824
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Katz Auction за 101 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Геллер 1824 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Бавария Геллер 1824 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 101 EUR
Бавария Геллер 1824 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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