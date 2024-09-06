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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Золотые монеты 5 дукатов Максимилиана I - Бавария

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5 дукатов 1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1808-1837) Золото 0 13
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