Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1826 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1826
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1826 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3836 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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