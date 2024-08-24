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1826
Монеты Баварии 1826 года
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Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1826
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
21
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1826
Средняя цена
250 $
Продажи
0
48
Памятные монеты
Талер 1826 Смерть Райхенбаха и Фраунгофра
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
238
Талер 1826 Перевод университета
Средняя цена
720 $
Продажи
2
202
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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