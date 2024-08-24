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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1826 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1826
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1826
Средняя цена 250 $
Продажи
0 48

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1826 Смерть Райхенбаха и Фраунгофра
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 238
Аверс
Реверс
Талер 1826 Перевод университета
Средняя цена 720 $
Продажи
2 202
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