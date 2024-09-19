Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1826 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1826
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1826 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1785 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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