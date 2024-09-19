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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1826 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1826 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1826 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1826 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1785 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
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  • Leu (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • UBS (2)
  • VL Nummus (1)
Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2754 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
3977 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Бавария Дукат 1826 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Solidus Numismatik - October 21, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе VL Nummus - June 11, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Leu - April 27, 2008
Продавец Leu
Дата 27 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1826 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1826 на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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